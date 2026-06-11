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Av tüfeği ile yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kocasinan ilçesinde kuaför salonu önünde bulunan Ö.K. av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Av tüfeği ile yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Olay saat 19.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi üzerinden meydana geldi. 

İddiaya göre cadde üzerinde bulunan erkek kuaförü önünde bulunan Ö.K. isimli şahıs motosiklet üzerinde buluna kasklı bir kişi tarafından yaralandı. Yaralı Ö.K., ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayın şüphelisi V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

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