Av tüfeğiyle öldürülen gencin davası görülmeye başlandı

Yenişehir Mahallesi 14 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen ve Barış E.'nin yaşamını yitirdiği olayın davası görülmeye başlandı. Tutuklu sanık B.T. öldürme kastının olmadığını kendini korumak için ateş ettiğini savundu.

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  • 04.04.2023 18:00
  • Güncelleme: 04.04.2023 18:00
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Av tüfeğiyle öldürülen gencin davası görülmeye başlandı

Kocasinan İlçesi Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında husumet bulunan Barış E. ile B.T. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.T. aracında bulunan av tüfeğiyle Barış E.’yi sırtından vurdu. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Barış E. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis cinayet zanlısı B.T'yi yaklaşık 1 ay sonra yakaladı. Tutuklanan B.T. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. 

SANIK B.T.: BANA KÜDREDİP DÖVDÜLER KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM

Bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık B.T., tutuksuz sanık T.B., maktul Barış E.’nin annesi, babası, ağabeyi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. 
Cinayet zanlısı B.T. savunmasında, “İki gün önce yakını vurulan arkadaşıma geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaya gittim. 5 dakika durdum ve ayrıldım. Gittiğimde orada olan Barış E. ve A.K. ben ayrıldıktan birkaç dakika sonra bu şahıslar aradı. ‘Buraya gelmeyeceksin, bu kapı sana kapalı’ dedi. ‘Sizi tanımıyorum’ dedim. Küfür ettiler ben de ettim. Çağırdılar gittim. ‘Arabaya bin dediler’ ‘Burada konuşalım’ dedim. Vurmaya başladılar. Ellerinde bıçak da vardı. Can havliyle arabaya yöneldim. Tüfek vardı. Uzaklaşmaları için tüfeği alıp ateş ettim. Sonra da arkamdan geldiklerini düşünerek kaçtım. Yaralama ya da öldürme niyetim yoktu” ifadesinde bulundu. 

TANIK A.K. SIRTINDAN VURUP KAÇTI

Tanık A.K. ise, “Bir arkadaşımla Barış E.’nin yanına gittik. Araba arıza yaptı. Arkadaşımızın oraya gittik. Barış E. yukarı çıktı. O sırada B.T. aracı ile önümüzü kesti. Barış T.’yi sırtından vurdu kaçtı” dedi.  

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık B.T.’nin tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

1ha

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