AVM çalışanı bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Sivas İVA Park AVM'de çalışan temizlik görevlisi, tuvalet kabininde unutulan içerisinde bin 400 euro bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

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  • 04.12.2022 11:01
  • Güncelleme: 04.12.2022 11:01
AVM çalışanı bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas İVA Park AVM’de çalışan temizlik görevlisi, tuvalet kabininde unutulan içerisinde bin 400 euro bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Yürekleri ısıtan olay geçtiğimiz günlerde Sivas’ta bulunan İVA Park AVM’de meydana geldi. AVM’de temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Er, tuvalette temizlik yaptığı sırada kabin içerisinde bir cüzdan buldu. İçinde para olduğunu gören Er, cüzdanı hemen güvenlik birimine teslim etti. İçerisinde yaklaşık bin 400 euro olan cüzdan, sahibi bulunarak teslim edildi. AVM yönetimi, bu davranışından dolayı Er’e teşekkür belgesi takdim etti.

“Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı”

Muhammed Er, cüzdanı bulan herkesin aynı şeyi yapacağını belirterek, “Mesai saati içindeydim, normal rutin kontrollerimiz var. Kontrollerimizi yaparken unutulan cüzdanı buldum. Ondan sonra baktım cüzdanın içinde para gözüküyordu. Cüzdanı hemen güvenlik odasına götürdüm. Ben üzerime düşeni yaptım. Cüzdanın içinde yaklaşık 1300-1400 euro varmış. Güvenlik görevlileri hemen cüzdanın sahibine ulaştılar. Kendisi de zaten cüzdanı almak için gelmişti. Cüzdanı sahibine teslim ettik çok şükür. Ben üzerime düşeni yaptım, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Cüzdan sahibinin herhangi bir ihtiyacı olabilirdi, ameliyat parası olabilirdi. Benim başkasının hakkında hiç gözüm olmadı çok şükür. Benim amacım helal kazanç sağlamak’’ dedi.

İHA

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