AVM'de 29 Ekim coşkusu

Kayseri'nin en büyük AVM'sinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Bando gösterimi, balon ve bayrak dağıtımı, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı gösterileri ve 29 Ekim'e özel fotoğraf alanı ile ziyaretçiler keyifli anlar geçirdi.

AVM'de 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet’in 102’nci yılı, tüm yurtta coşku ile kutlandı. Kayseri'de bir AVM’de ise; bando gösterimi, balon ve bayrak dağıtımı, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı gösterileri ve 29 Ekim’e özel fotoğraf alanı dikkat çekti. AVM’de çocuklar ve ebeveynler 29 Ekim coşkusunu beraber yaşadı. Bando gösterimi ile birlikte yürüyüş yapmalarının ardından, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı gösterilerini sergiledi. Gösterilerin ardından Jandarma Komutanlığı bayrak ve balon dağıtımı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bir Hafta Bir Yazar: Murat ÇAKIR
Bir Hafta Bir Yazar: Murat ÇAKIR
Kayseri Meteoroloji Kavşağı Açıldı: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Kayseri Meteoroloji Kavşağı Açıldı: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Ortaseki'de Cumhuriyet Coşkusu: Gençler Doğada Birlik ve Umut İçin Buluştu
Ortaseki’de Cumhuriyet Coşkusu: Gençler Doğada Birlik ve Umut İçin Buluştu
Miniklerden 'Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet Sokağı' etkinliği
Miniklerden ‘Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet Sokağı’ etkinliği
Huzur 38 uygulamasında 55 aranan şahıs yakalandı
Huzur 38 uygulamasında 55 aranan şahıs yakalandı
Yahyalı'da Sokak hayvanlarına Yeni Yuva: Doğal Yaşam Alanı Hizmete Açıldı
Yahyalı’da Sokak hayvanlarına Yeni Yuva: Doğal Yaşam Alanı Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!