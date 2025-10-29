AVM'de 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet’in 102’nci yılı, tüm yurtta coşku ile kutlandı. Kayseri'de bir AVM’de ise; bando gösterimi, balon ve bayrak dağıtımı, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı gösterileri ve 29 Ekim’e özel fotoğraf alanı dikkat çekti. AVM’de çocuklar ve ebeveynler 29 Ekim coşkusunu beraber yaşadı. Bando gösterimi ile birlikte yürüyüş yapmalarının ardından, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı gösterilerini sergiledi. Gösterilerin ardından Jandarma Komutanlığı bayrak ve balon dağıtımı gerçekleştirdi.