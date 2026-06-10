AVM'de asılsız canlı bomba ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Olay, öğle saatlerinde Kayseri'de bulunan bir AVM’de gerçekleşti.

Ankesörlü telefon üzerinden İl Emniyet Müdürlüğü aranarak “Canlı Bomba” şüphelisi bir şahsın bulunduğu yönünde yapılan ihbar ile ilgili ekipler harekete geçti.

Söz konusu ihbara ilişkin AVM ve çevresine İstihbarat,Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AVM çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

Yapılan kamera incelemeleri ve çevre araştırmaları sonucu bahse konu ihbarı yapan şahsın M.B.T.(13) isimli suça sürüklenen çocuk olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile M.B.T.(13) saklandığı yerde gözaltına alındı.