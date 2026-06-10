AVM'de Bomba Paniği

Kayseri'de bulunan bir AVM'de ihbar üzerine polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

AVM'de Bomba Paniği

Kayseri’de bulunan bir AVM’de kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından iddiaya göre bomba ihbarı yapılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

AVM çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. AVM’nin bir giriş kapısında ziyaretçilerin giriş ve çıkışına izin verilmezken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Merkezi

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