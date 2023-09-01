AVM'de her hafta sonu canlı müzik

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. KUMSMALL AVM'de Eylül ayı boyunca her hafta sonu canlı müzik ziyafeti sunulacak.

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  • 01.09.2023 14:28
  • Güncelleme: 01.09.2023 15:27
AVM'de her hafta sonu canlı müzik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. KUMSMALL AVM’de Eylül ayı boyunca her hafta sonu canlı müzik ziyafeti sunulacak.

KUMSMALL AVM, hayatın güzelliklerini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Yaz tatili boyunca her hafta sonu çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiren ve sevilen çizgi film kahramanlarıyla çocukları buluşturan KUMSMALL AVM, Eylül ayında yeni bir etkinlik dizisine daha başlıyor. Bu hafta sonu başlayacak olan canlı müzik konseri Eylül ayı boyunca her hafta sonu devam edecek.

KUMSMAL Canlı Müzik Konseri 2-3 Eylül tarihlerinde Erkilet Kapı’da başlayacak ve önümüzdeki haftalarda diğer kapılarda devam edecek. Saat 16.00 ve 18.00’de düzenlenecek olan canlı müzik konseri KUMSMALL ziyaretçileri ücretsiz olarak takip edebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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