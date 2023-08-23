AVM'ler bütün alanlarında can ve mal güvenliğinden sorumlu

Kayseri Baro Avukatı Handan Döre, AVM’lerin sadece mağaza içinde değil ortak alanlar da dahil insanların can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunu söyleyerek, “İnsanlar alış veriş yapmasa bile AVM güvenliklerinden sorumlu” dedi.

AVM’lerin niteliğinden kaynaklı özel güvenlik önlemleri alınması gereken yerler olması gerektiğini söyleyen Avukat Handan Döre, “AVM’ler oldukça kalabalık, insan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu alanlar ve bu yüzden de AVM ve içindeki mağazalarda özel güvenlik önlemleri olması gerekiyor. Alışveriş merkezleri, niteliği gereği güvenlik önlemlerinin en yüksek derecede alınması gereken biri çünkü müşteriler bu huzur ve güvene binaen aslında bu ortamları tercih ediyorlar. Yargıtay kararlarına göre de bu güven doğrultusunda AVM ve içindeki mağazaların sorumsuzluk kaydına ilişkin, “Çalınan eşyalardan müessesemiz sorumlu değildir” ibarelerin hukuki bir bağlayıcılığı yok. Çünkü Yargıtay şöyle diyor; “Tüketicinin sunulan hizmetten makul olarak beklediği faydayı güvenlik yönünden azaltan bir uygulamanın kabulü mümkün değildir. Bu yüzden belli şartlar dahilinde bu sorumluluğu mağaza yöneticileri üzerinden atamıyorlar. Mağazaların bu sorumluluğu da temelde Tüketiciyi Koruma Kanunu’ndan kaynaklanıyor. Hizmet sorumluluğuna göre müşterilerin mal ve can güvenliğinin korunması sorumluluk çerçevesinde kalıyor” dedi.

Avukat Döre, güvenliğin sağlanması için herhangi bir alım satım işlemi olmasının gerekmediğini söyleyerek, “Bir diğer boyutu da dürüstlük kuralı. Kanun gereğince taraflar arasında sözleşme öncesinde güven ilişkisinden kaynaklı bir koruma yükümlülüğü doğuyor. Yargıtay, bunun için bir alım veya satımın da gerekli olmadığını söylüyor. Yani muhtemel bir müşteri herhangi bir mal satın alma amacı olmaksızın da mağazaya girdiği anda aslında mağazanın, tüketicinin, ya da müşterinin can ve mal güvenliğini korunması noktasında sorumluluğu da doğmuş oluyor. Bir diğer boyutu da reklam. Yargıtay yine bir kararında müşterilerin mağazaya reklam ve hizmete güvenerek geldiğini ve mağazanın müşterisinin eşyasını asgari özen yükümlülüğüyle korumak zorunda olduğunu belirtiyor. Örnek vermek gerekirse yine Yargıtay’ın onanmış bir kararında soyunma kabininde çantası çalınan bir müşteri mağaza yönetiminden şikayetçi oluyor. Dava neticesinde mahkemenin kararı ise, mağazanın müşterilerin huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak yükümlülüğü var. Ancak müşterinin de kusurlu bir şekilde bu olaya bir sebebiyet vermemesi gerekiyor. Olayda mağazada güvenlik kameralarının olmaması gibi hususlar sebebi ile mağazanın da sorumluluğuna gidilmiş ancak tüketicinin tazminat talebinin yarısının kabulüne karar verilmiş. Bunda da dediğim gibi asgari bir şekilde kendi malının güvenliği konusunda özeni göstermemesinden kaynaklı. Bu karar hem mağazanın sorumluluğunun hem de müşterinin sorumluluğunun kapsamını göstermesi açısından önemli bir karar” ifadelerini kullandı.

Ortak alanlar da dahil sorumluluk kabul edilmediğine dair yazıların bir geçerliliği olmadığını söyleyen Avukat Handan Döre, “Yine ortak alanlar dediğimiz otopark, yürüyüş alanları gibi alanlarda da hem mal hem de can güvenliğine ilişkin tehlikelerde AVM ya da mağazaların sorumluluğunun olmadığına yönelik bir yazı ya da ibarenin bir geçerliliği yok. Kişinin kendi kusuruyla oluşmamış bir zarar söz konusuysa tazminat sorumluluğu gündeme gelecektir. Sonuç olarak günlük hayatta eğer böyle can ya da mal güvenliğimizle alakalı bir mağaza ya da AVM’de problem yaşadığımızda öncelikle yetkililere bildirmek, mümkünse bir tutanak tutturmak, zararın tazmini noktasında talepte bulunmak ve eğer talep karşılanmıyorsa hakem heyeti veya işin niteliğine göre tüketici mahkemesine başvurarak zararın tazmini söz konusu olacaktır” dedi.

Diğer yandan geçtiğimiz hafta Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan Kayseripark AVM’nin yemek katında bulunan soğutucunun motor kısmında yangın çıkmıştı. Yine kamuoyu tarafından bilindiği gibi Kayseripark AVM bir süre önce başlattığı inşaat ile yangın çıkışlarını bloke ederek otopark alanına çıkıntılar yapması ile gündeme gelmişti.