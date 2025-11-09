AVM önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Olay 18.30 saatlerinde Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin önündeki parkta meydana geldi. E.O. ile Y.U. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Y.U., bıçakla E.O.’yu sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın şüphelisi Y.U., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.