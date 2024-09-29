AVM Oto parkında uygunsuz davranışta bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medyada yer alan 'AVM otoparkında uygunsuz davranışta bulundular' başlıklı paylaşıma yönelik yapılan çalışmalarda görüntülerdeki 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından;
Sosyal medya platformlarında "AVM otoparkında güpegündüz ilişkiye girdiler" başlığı ile paylaşılan görüntülere yönelik yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan 20 yaşındaki G.H. ve A.K. kimlikleri tespit edilerek yakalandı.
Şüpheliler hakkında ‘hayasızca hareketler’ suçundan adli işlem başlatıldı.