  • Haberler
  • Asayiş
  • AVM Oto parkında uygunsuz davranışta bulunan 2 kişi gözaltına alındı

AVM Oto parkında uygunsuz davranışta bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medyada yer alan 'AVM otoparkında uygunsuz davranışta bulundular' başlıklı paylaşıma yönelik yapılan çalışmalarda görüntülerdeki 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

AVM Oto parkında uygunsuz davranışta bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından;
Sosyal medya platformlarında "AVM otoparkında güpegündüz ilişkiye girdiler" başlığı ile paylaşılan görüntülere yönelik yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan 20 yaşındaki G.H. ve A.K. kimlikleri tespit edilerek yakalandı. 
Şüpheliler hakkında ‘hayasızca hareketler’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Taksinin tepe lambası içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Taksinin tepe lambası içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Kayseri'de 14 yaşındaki kızın midesinden 3.5 kilo saç kılı çıktı
Kayseri'de 14 yaşındaki kızın midesinden 3.5 kilo saç kılı çıktı
3. kattan düşen hamile kadın yaşam mücadelesini kaybetti
3. kattan düşen hamile kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kayseri'nin Meydan İmajı: Bürüngüz Camii
Kayseri'nin Meydan İmajı: Bürüngüz Camii
Büyükşehir'de şok değişim: 17 Yöneticinin görevi değişti
Büyükşehir'de şok değişim: 17 Yöneticinin görevi değişti
Forum Kayseri otoparkında tepki çeken uygunsuz hareketler
Forum Kayseri otoparkında tepki çeken uygunsuz hareketler