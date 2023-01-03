AVM otoparkında kavga: Uzun namlulu silah çekildi

İddiaya göre saat 18.00’de Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin kapalı otoparkında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada uzun namlulu silah ile havaya ateş açıldı.

Olayda yaralanan kimse olmazken, polis ekipleri silahı sıkan şahsı bulmak için çalışma başlattı.