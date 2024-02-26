AVM sapığı serbest bırakıldı

Forum Kayseri AVM'de iddiaya göre erkek çocuklarının tuvalette müstehcen görüntülerini çektiği tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

AVM sapığı serbest bırakıldı
Kayseri GündemEditör

Forum Kayseri AVM’de iddiaya göre erkek çocuklarının tuvalette müstehcen görüntülerini çektiği tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Forum Kayseri’de meydana gelen olayda iddiaya göre E.K.’nin tuvalette fotoğrafını çektiğini fark eden bir çocuk, durumu ailesine söyledi. Ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda suçunu itiraf ettiği öğrenilen E.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

AVM sapığı serbest bırakıldı
AVM sapığı serbest bırakıldı
İHA
Kayseri Gündem

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