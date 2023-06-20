Avrupa Birliği'nden Melikgazi'ye alternatif enerji için hibe desteği

Alternatif enerji kaynaklarını kullanmak üzere Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı'na (CPVA) başvuran Melikgazi Belediyesi'nin 'The Solar City' projesi kabul görerek hibe aldı.

PAYLAŞ
  • 20.06.2023 15:02
  • Güncelleme: 20.06.2023 15:13
  • 89
Avrupa Birliği'nden Melikgazi'ye alternatif enerji için hibe desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Alternatif enerji kaynaklarını kullanmak üzere Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı’na (CPVA) başvuran Melikgazi Belediyesi’nin “The Solar City” projesi kabul görerek hibe aldı.

Projenin anlaşmasını imzalamak üzere Melikgazi Belediyesi’ne gelen Litvanya heyeti ile buluşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Avrupa projesi destekli Litvenya merkezi finans biriminin sağlamış olduğu destek çerçevesinde “The Solar City” projemiz kabul oldu. 26 proje arasından 2 proje desteklendi. Bunları biri İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin biride Melikgazi Belediyemizin. Projemizin toplam bütçesi 167.186,98 Euro’dur. Proje bütçesinin %75’lik kısmı hibe olarak belediyemize aktarılacak. Bu çerçevede 2 tane elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak. Aynı zamanda geri dönüşüm toplama için 2 adet elektrikli araç alımı finanse edilecek. Belediye binamızın bir kısmının üzerine güneş enerjisi paneli yapılacak. Aynı zamanda tarımda kullanılmak üzere sulama sistemleri için destekler var. Dolayısıyla çevreyi koruyacak alternatif enerji kaynaklarını kullanacak şekilde bu projemiz kabul oldu. Projede emeği çok olan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Litvanya heyetine teşekkür ederim. Bugün Kayseri’ye geldiler. İnşallah projenin kapanışını da burada çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir, Kayseri'nin sorunlarını Türkiye gündemine taşıdı

MHP'li Özdemir, Kayseri'nin sorunlarını Türkiye gündemine taşıdı

ERÜ ile Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı

ERÜ ile Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarını ziyaret etti, eşine çanta aldı

Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarını ziyaret etti, eşine çanta aldı

Bina yöneticisinin güldüren isyanı: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'

Bina yöneticisinin güldüren isyanı: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'

Avrupa Birliği'nden Melikgazi'ye alternatif enerji için hibe desteği

Avrupa Birliği'nden Melikgazi'ye alternatif enerji için hibe desteği

Yahyalı'da sel ve taşkınları çözmek için çalışmalar başladı

Yahyalı'da sel ve taşkınları çözmek için çalışmalar başladı

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesinde Kayseri'den 16 firma

2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesinde Kayseri’den 16 firma

Kayseri'de gayrimenkul sektörünün umudu gurbetçiler

Kayseri’de gayrimenkul sektörünün umudu gurbetçiler

DAHA FAZLA
Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın ve dövizde düşüş yaşandı

Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın ve dövizde düşüş yaşandı

Yabancı gençler, Kayseri'nin yemeklerini yaptı

Yabancı gençler, Kayseri’nin yemeklerini yaptı

Cinsel saldırıda bulunan akrabasını öldüren S.A.: 'Tecavüze uğradım, dövüldüm, tehdit edildim'

Cinsel saldırıda bulunan akrabasını öldüren S.A.: “Tecavüze uğradım, dövüldüm, tehdit edildim”

MHP'li Özdemir: 'Kayseri'nin ulaşımla ilgili haklı beklentileri var'

MHP’li Özdemir: “Kayseri’nin ulaşımla ilgili haklı beklentileri var”

Fuar ziyaretinde depremzede esnaftan Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizleri hep örnek gösterdik'

Fuar ziyaretinde depremzede esnaftan Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizleri hep örnek gösterdik'