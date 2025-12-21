Avrupa’da Kayserili Gücü: AKİB Yeni Üyelerini Bekliyor

Yaklaşık 400 bin Kayseriliyi temsil eden AKİB, Avrupa’daki diaspora içinde güçlü bir ses olma misyonunu sürdürüyor. Dernek bünyesinde doğrudan ticari faaliyet yürütülmese de, üyeler kendi aralarında kurdukları şirketlerle yatırımlarını hayata geçiriyor. Bu model, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle destekleniyor.

AKİB’e üyelik başvuruları devam ederken, yönetim kurulunda yer almak isteyenler için bazı kriterler öne çıkıyor: Avrupa’da oturum iznine sahip olmak, aktif bir şirket sahibi olmak ve delege statüsünde bulunmak.

Birlik yetkilileri, başvuru yapacak adaylardan dayanışma kültürünü benimsemelerini, kurumsal vizyona katkı sunmaya hazır olmalarını ve aktif katılım göstermelerini bekliyor.

Ali Hızar başkanlığındaki AKİB, Avrupa’daki Kayserili iş dünyasının gücünü daha da artırmak için nitelikli üyelerle yoluna kararlılıkla devam ediyor.

Üyelik için başvurular www.ak-ib.com adresinden online olarak yapılabiliyor.