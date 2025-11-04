Avrupa'da Kayserili İş İnsanları Buluştu: Yatırım Forumu Köln'de Gerçekleşti

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dr. Cıngı, konuşmasında Avrupa’daki Türk toplumunun gelişimini, ekonomik gücünü ve Kayserili iş insanlarının öncü rolünü vurguladı. Cıngı, "60 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız artık üçüncü kuşağa ulaşmış, köklü ve güçlü bir topluluk haline gelmiştir. Bugün Avrupa’da Türk toplumu sadece iş gücü değil, bilgi, sermaye ve kültür üretmektedir" dedi. Ayrıca, Türkiye’nin diaspora politikalarındaki dönüşümü de ele alarak, AKİB gibi kurumların bu yeni dönemdeki önemine dikkat çekti.

Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ise Kayserili girişimcilerin Avrupa ekonomisindeki rolüne vurgu yaptı. Al, "Kayseri, Anadolu’nun kalbinde ticaretin, el emeğinin ve çalışkanlığın simgesidir. Bugün bu ruh, Avrupa’nın dört bir yanında sizlerin emeği, cesareti ve vizyonuyla yaşamaktadır" ifadelerini kullandı. Türk girişimcilerin Avrupa’da artık yalnızca iş kurmakla kalmayıp, ekonomik ve sosyal köprüler kurma pozisyonuna geldiğini belirtti.

AKİB Başkanı Ali Hızar, duygusal ve vizyoner bir konuşma yaparak, "Babalarımız, dedelerimiz ceplerinde servet değil, onur ve emek getirdiler. Gurbete ezilmeye değil, iz bırakmaya geldiler" dedi. Hızar, AKİB’in sadece bir dernek değil, bir dava ve gönül hareketi olduğunu vurguladı. Hedeflerinin 7,2 milyon Avrupalı Türk’ün sesi olmak olduğunu belirtti.

Toplantı boyunca, Türkiye’den gelen uzmanlar, Kayseri’de yapılacak yatırımlar ve devletin sunduğu hibe, destek, teşvik ve vergi muafiyetleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi. Katılımcıların soruları yanıtlandı ve yatırım süreçleri ile iş birliği imkanları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik, Avrupa’daki Kayserili iş insanlarının yatırım, dayanışma ve ortak gelecek vizyonunu güçlendiren tarihi bir buluşma olarak değerlendirildi.