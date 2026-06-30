Avrupa'daki Erasmus+ katkısına teşekkür plaketi

AKİB'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Almanya'nın Köln kentinde faaliyet gösteren Asya Straßen und Tiefbau GmbH bünyesinde Kayserili mesleki eğitim öğrencilerine staj, eğitim ve rehberlik imkanı sunan Akpınar'ın, gençlerin uluslararası iş deneyimi kazanmalarına katkı sağladığı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Hareketlilik Programı kapsamında öğrencilere sağlanan ev sahipliği ve eğitim desteği dolayısıyla Yeşim Akpınar'a teşekkür plaketi takdim etti. Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman ile proje heyeti de katıldı.

Plakette, "Almanya'nın Köln kentinde şirketinizde gerçekleştirilen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Hareketlilik Programı kapsamında öğrenci stajı ve eğitim faaliyetlerinde ev sahibi kurum olarak gösterdiğiniz değerli misafirperverlik ve destekleriniz için teşekkür ederiz. İş birliğimizin gelecekte de devam etmesini dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, Akpınar'ın sağladığı katkının yalnızca öğrencilere sunulan staj imkanıyla sınırlı kalmadığını, Avrupa ile Kayseri arasında mesleki eğitim alanında sürdürülebilir iş birliklerinin gelişmesine de katkı sunduğunu belirtti. Eğitim alanındaki bu iş birliğinin gelecek dönemlerde de sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.