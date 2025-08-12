Avrupa'daki Kayserililere Şehrin Merkezinde İrtibat Noktası

Açılışta yapılan konuşmalarda, merkezin yalnızca bir irtibat noktası değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik için yeni bir adres olduğu dile getirildi. Kayseri'den yurt dışına giden vatandaşların, şehirle olan bağlarını güçlendirmek ve ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan bu merkez, sosyal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, geçmişte gurbetçi vatandaşların yurt dışında hayata tutunma çabalarına değinerek, bu tür merkezlerin öneminin altını çizdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise gurbetçilerin yurda dönüşlerinin mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

İletişim Kanalları ve Destek

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Saat Kulesi'nin Avrupa'daki gurbetçilerle iletişim kanalı olmasının önemine dikkat çekti. Merkezin, yurtdışındaki Kayserililerin Türkiye ile olan temaslarını daha sistemli ve etkin hale getirmesi bekleniyor.

Bu yeni irtibat merkezi, Avrupa’daki Kayserililerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve onlarla güçlü bir bağ kurmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.