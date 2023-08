Avrupa’daki Türkler Kayseri piyasasını hareketlendiriyor

Ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar memleketlerinin yolunu tuttu. Kayseri’ye gelen Avrupalı Türkler ise piyasayı hareketlendiriyor. Diğer bir yandan ise Avrupa’da yaşayan Türkler memlekete kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyor.

Avrupa’daki Türklerin gelişinin, esnafın işlerini etkilediğini belirten kahveci İlhan Billur, “Gurbetçiler işimizi çok güzel etkiliyor. Gurbetçi kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu sene daha yeni yeni başladı. Ağustos’un ortası ve Eylül’ün sonuna kadar gurbetçiler sağ olsunlar işimize hareket sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Pastırmacı Mustafa Şahan, Avrupa’daki vatandaşların piyasa için can simidi olduğunu ifade etti. “Piyasada durgunluk vardı. Gurbetçilerin gelmesi piyasaya canlılık verdi. Can simidi gibi yetiştiler” dedi. Diğer bir yandan, Avrupa’daki Türklerin artık eskisi kadar alışveriş yapamadıklarını dile getiren Şahan, “Gurbetçiler pastırma sucukla gümrükten geçtiklerinden dolayı çok az götürüyorlar. Eskiden daha çok götürürlerdi. Önceden 15-20 kilo alan, 1 kilo alıyor. Gurbetçi eskisi gibi değil yani. Her yıl yüzde 50 düşüş var. Normalde fiyatlarda aşırı derece artış var ama fiyatlardan ziyade bizdeki alışverişleri gümrükteki problemden dolayı almıyorlar” şeklinde konuştu.

“MUTLAKA HER TARAFA FAYDALARI VAR”

Kapalı Çarşı esnafı Ahmet Dağdelen ise, Avrupa’dan gelen Türklerin Kapalı Çarşı’yı hareketlendirdiğini ifade etti. Yaz aylarında müşterilerinin büyük bir kısmının Avrupa’dan gelen Türkler olduğunu dile getiren Dağdelen, “Gurbetçiler gelince kapalı çarşının işleri baya artıyor. Gelmelerinden memnunuz. Esnafların da daha itinalı davranması lazım çünkü onlar hep hasret çekiyorlar. Bu mevsimde eğer ki gurbetçiler olmasa biz siftah yapamayız. Gurbetçi dışındaki buraya gelen müşteri sayısı çok az. Onların her sektöre faydası var. Ekonomiyi canlandırdıklarını düşünüyorum ve burada para harcarken memleketimize bir faydamız olsun diye harcıyorlar. Biz bunu böyle görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kübra Ahmet Batı çifti, her yıl Almanya’dan Kayseri’ye gelmeye çalıştıklarını dile getirdiler. Memlekete duygu dolu şekilde geldiklerini ifade eden Kübra Batı, “Bizim oradan kendi vatanımıza gelmek gerçekten bambaşka bir duygu. Sizler, gelirken yaşadığımız duyguları anlayamazsınız. Tüm dünyada aynı ekonomi. Her yerde fiyat artışları devam ediyor. Sadece Türkiye için geçerli değil yurt dışında da fiyatlar artıyor. Sizlere en azından devlet imkan sağlıyor, bizler yurt dışında o imkanları alamıyoruz” diye konuştu.

Kübra Batı’nın eşi Muhammet Batı ise ekonomi hakkında düşüncelerini ifade ederek, “Her sene yaz, kış gelmeye uğraşıyoruz. Burada ailemizleyiz, vatanımızdayız. Gerçekten biz de dikkat ediyoruz artık, her şey pahalı olmuş. Bütçene göre de ayağını denk alacaksın. Ama burada yaşayan, taş topraktan parasını kazanan insanlar için zor” dedi.

Fransa’dan gelen Zeynep Özata ise yükselen fiyatların kendini etkilemediğini belirterek, “Geçen seneye göre tabi ki yüksek fiyatlar. Biz Euro ile alışveriş yaptığımız için bizim için çok bir şey değişmedi. Çok alışveriş yapan görüyorum. Her yer dolu, bu yüzden de ülkede fakirleşme olduğunu düşünmüyorum. Fiyatlar da yükselme var evet ama maaş ve Euro’da da yükselme var. Benim için çok farkı yok” şeklinde konuştu.