Avrupa'dan Gelen Öğrenciler, Kocasinan İnovasyon Merkezi'ne Hayran Kaldı

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak nesiller yetiştirmek için tüm imkânlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Kocasinan İnovasyon Merkezi, sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin vizyon projelerinden biridir. Burada verilen eğitimlerle gençlerimizin teknolojiye yön veren bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Avrupa’dan gelen öğrencilerin merkezimize hayran kalması, yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru ve değerli olduğunun göstergesidir. Millî Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacak her gencimiz bizim için büyük bir değerdir.”

Köklü tarihiyle “Makarr-ı Ulema” şehri olarak da bilinen Kayseri’nin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yaptığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere hitaben, “Öncelikle ülkemize ve şehrimize hoş geldiniz. Kayseri, Türkiye’nin tam ortasında yer alan bir şehirdir. Barışın, huzurun ve kardeşliğin hâkim olduğu ülkemiz ve şehrimizde sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kayseri, geçmişi 6 bin yıl öncesine dayanan tarihî bir şehirdir. Şehrimiz, geçmişten bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kayseri, hem ticaret hem de sanayi şehri olmuştur. Umarım şehrimizde misafir olduğunuz süre içerisinde güzel ve keyifli vakit geçirir, güzel dostluklar edinirsiniz. Bu vesileyle sevginin, barışın, huzurun ve hoşgörünün birlikte yaşandığı şehrimiz ve ülkemizin değerlerini hayatlarında yer edinmelerini temenni ediyorum. Misafirperver şehri Kayseri’mizin ve Türkiye’mizin değerini, Türk milletinin gururunu artırmak için çalışmalarımız ve gayretlerimiz hep devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.

Avrupalı öğrenciler ise kendi ülkelerinde bu ölçekte uygulamalı havacılık ve teknoloji eğitimi alma fırsatı bulamadıklarını belirterek, Kocasinan Belediyesi’nin gençlere sunduğu imkânlardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Öğrenciler, başta Başkan Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, merkezde aldıkları eğitimlerin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Şefi Seyit Batgı ise belediyenin gençlere sunduğu imkânların son derece kıymetli olduğuna dikkat çekerek, “Bugün burada gençlerimize sunulan teknolojik altyapı ve eğitim imkânları, geleceğin mühendislerini ve havacılık uzmanlarını yetiştirecek niteliktedir. Özellikle millî ve yerli üretim hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin bu tür merkezlerde uygulamalı eğitim alması büyük önem taşıyor. Kocasinan Belediyesi’nin eğitime verdiği destek, gençlerimizin vizyonunu genişletiyor ve onları geleceğe çok daha güçlü hazırlıyor.” dedi.

İnovasyon Merkezi Havacılık Eğitmeni Furkan Kılıç da merkezin bugüne kadar yaklaşık 15 bin öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, “Merkezimizde havacılık, robotik, astronomi ve sanal gerçeklik gibi birçok farklı alanda eğitimler veriyoruz. İlkokuldan üniversiteye kadar her yaş grubundan öğrencilerle çalışmalar yürütüyoruz. Erasmus Plus Programı kapsamında Romanya’dan gelen hava harp okulu öğrencileri, ülkelerinde havacılık alanında bu tür uygulamalı eğitimler alamadıklarını ifade ederek merkezimize büyük ilgi gösterdi. Gençlerin burada aldığı eğitimler, uluslararası alanda da önemli bir fark oluşturuyor.” diye konuştu.