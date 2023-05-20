Avrupa Günü Deprem Dayanışma konseri Sivas'ta gerçekleştirildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi'nin ev sahipliğinde, Antakya Medeniyetler Korusu Avrupa Günü Deprem Dayanışma konseri gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 20.05.2023 12:37
  • Güncelleme: 20.05.2023 12:37
  • 38
Avrupa Günü Deprem Dayanışma konseri Sivas'ta gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi’nin ev sahipliğinde, Antakya Medeniyetler Korusu "Avrupa Günü Deprem Dayanışma" konseri gerçekleştirildi.

Üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Antakya Medeniyetler Korosu, "9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri" kapsamında, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi’nin ev sahipliğinde Sivaslı sanatseverlerle buluştu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Antakya Medeniyetler Korosunu kenti Sivas’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ”Antakya Medeniyetler Korosunu, Büyük Halk Ozanı Âşık Veysel’in memleketi, Cumhuriyet kenti Sivas’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta, Koro Şefi Yılmaz Özfırat olmak üzere tüm koro ekibine hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Özdemir konuşmasının devamında “Anadolu coğrafyasının kaderi olan deprem gerçeği ile yaşamak ve önlemlerimizi bu bilinçle almak zorundayız. Kronolojimize kara gün olarak geçen ve 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle, Antakya Medeniyetler Korosuna başsağlığı dileklerimi sunuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Birlik, barış ve dayanışma konserinin gerçekleşmesine katkı sunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna, Antakya Medeniyetler Korosuna, ilimiz protokolüne ve bu anlamlı gecede bu salonu böylesine dolduran herkese çok teşekkür ediyor, iyi dinletiler diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

"Misafirin Var Sivas" temasıyla düzenlenen konserde, müziğin her türü icra edilerek tüm duygular birlikte yaşandı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ithaf edilen konsere hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Konser sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı

Yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı

Bakan Akar: 'Ekonomik açıdan Türkiye'ye zarar vermeye çalışanlar başarılı olamayacak'

Bakan Akar: 'Ekonomik açıdan Türkiye'ye zarar vermeye çalışanlar başarılı olamayacak'

Özdemir ve Ersoy mazbatalarını aldı

Özdemir ve Ersoy mazbatalarını aldı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç muhtarlarla görüştü

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç muhtarlarla görüştü

İYİ Parti Milletvekili Ataş, mazbatasını aldı

İYİ Parti Milletvekili Ataş, mazbatasını aldı

Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruluyor

Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruluyor

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

DAHA FAZLA
CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım

Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım

Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu

Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu

Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor 3 puan istiyor

Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor

Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor