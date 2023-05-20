Avrupa Günü Deprem Dayanışma konseri Sivas'ta gerçekleştirildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi’nin ev sahipliğinde, Antakya Medeniyetler Korusu "Avrupa Günü Deprem Dayanışma" konseri gerçekleştirildi.

Üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Antakya Medeniyetler Korosu, "9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri" kapsamında, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi’nin ev sahipliğinde Sivaslı sanatseverlerle buluştu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Antakya Medeniyetler Korosunu kenti Sivas’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ”Antakya Medeniyetler Korosunu, Büyük Halk Ozanı Âşık Veysel’in memleketi, Cumhuriyet kenti Sivas’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta, Koro Şefi Yılmaz Özfırat olmak üzere tüm koro ekibine hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Özdemir konuşmasının devamında “Anadolu coğrafyasının kaderi olan deprem gerçeği ile yaşamak ve önlemlerimizi bu bilinçle almak zorundayız. Kronolojimize kara gün olarak geçen ve 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle, Antakya Medeniyetler Korosuna başsağlığı dileklerimi sunuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Birlik, barış ve dayanışma konserinin gerçekleşmesine katkı sunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna, Antakya Medeniyetler Korosuna, ilimiz protokolüne ve bu anlamlı gecede bu salonu böylesine dolduran herkese çok teşekkür ediyor, iyi dinletiler diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

"Misafirin Var Sivas" temasıyla düzenlenen konserde, müziğin her türü icra edilerek tüm duygular birlikte yaşandı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ithaf edilen konsere hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Konser sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.