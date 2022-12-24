Avrupa Kayserililer Birliği evsizlere mantı ikram etti

Avrupa Kayserililer Birliği, Almanya’nın Köln şehrinde evsiz insanlara ve tren garındaki yolculara mantı ve tatlı ikramında bulundu. Birlik Başkanı Muzaffer Polat ve beraberindekilerin düzenlediği etkinlik, takdir topladı. Tren garına kurulan stantta pişirilen mantı ve tatlı ihtiyaç sahibi insanlara ve orada yolculuk yapanlara dağıtıldı. Başkan Polat, birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri’nin adını duyurmak için çalıştıklarını ve yardıma muhtaç insanların her daim yanında olacaklarını söyledi. Polat: “Etkinlikte kendilerine destek olan İsmail Özdoğan ve ailesine teşekkür ederim. Her zaman yanımızda oluyorlar. Bizler de şehrimizin adını ve lezzetlerini kilometrelerce öteden insanlara anlatıyoruz. Kayserimiz paylaşmayı sever. Bizler de burada kendi hemşehrilerimizle ve Alman vatandaşlarla paylaşıyoruz. Almanya’nın soğuk kışında insanların gönlünü ve içini ısıttık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.