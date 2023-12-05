Avrupa Parlamentosu Üyeleri Kayseri'ye hayran kaldı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 29. Türkiye Çalışma Grubu için Kayseri'de bulunan AB ülkelerinin katılımcılarını, tarihiyle, gastronomisiyle, sanayisi ve kültürel zenginliği ünlü Kayseri'yi gezdirerek katılımcılara restorasyon yaptıkları Gön Han hakkında da bilgi verdi.

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  • 05.12.2023 12:27
  • Güncelleme: 05.12.2023 14:15
Avrupa Parlamentosu Üyeleri Kayseri'ye hayran kaldı
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 29. Türkiye Çalışma Grubu için Kayseri’de bulunan AB ülkelerinin katılımcılarını, tarihiyle, gastronomisiyle, sanayisi ve kültürel zenginliği ünlü Kayseri’yi gezdirerek katılımcılara restorasyon yaptıkları Gön Han hakkında da bilgi verdi.

Kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerini kendine çeken Kayseri’de Avrupalı konukları ağırladıkları için memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 29. Türkiye Çalışma Grubu toplantısının ardından misafir ettiğimiz AB ülkelerinin katılımcıları ve Türkiye Belediyeler Birliği yöneticileri ile birlikte Kayseri’mizin tarihi güzelliklerini gezdik. Ayrıca güzel Kayseri’miz ve belediye olarak Melikgazi’de yaptığımız bazı çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdik. Gön Han, Kazancılar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Hunat Medresesi, Kayseri Kalesi ve Tarihi Şehir Kütüphanesi’ni ziyaret ettik. Özellikle de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler için bu tip ziyaretlerin ve diyalogların birbirimizi yakından tanımak anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kayseri, kadim tarihi ve özellikle ticaret kavramının binlerce yıllık karşılığının olduğu özel bir şehir. Bu kapsamda ticaret hayatını yeniden daha da canlandıracağını düşündüğümüz 504 yıllık Gön Han restorasyon projemizi, AB ülkelerinin katılımcılarına gezdirerek bilgiler verdim. Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme noktasında Kayseri’de bir ilk olan programımızı gerçekleştirmiş olduk. Kayseri’nin tanıtımı için önemli bir ağırlama olduğunu düşünüyorum. Değerli misafirlerimizi, kadim bir tarihe ve kültüre sahip şehrimizde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk. Katılımları için tüm üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

AB ülkelerinin katılımcıları ise Kayseri’yi çok beğendiklerini ve Kayseri’de olmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun kendilerini çok güzel misafir ettiğini söyleyip, kendisine teşekkür ettiler.

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İHA

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