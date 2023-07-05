Avrupa üçüncüsü olan Tolga Özbek, Dünya Şampiyonası kampına gitti

İspanya ev sahipliğinde yapılan U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Tolga Özbek, 57 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Genç güreşçi İspanya’dan döndükten bir hafta sonra U20 Dünya Şampiyonası öncesi yapılacak olan kampa gitti.

45 gün sonra yapılacak olan şampiyona için kampa giden Tolga Özbek, “Türkiye’yi ve Ayyıldızlı bayrağımızı temsil ettiğim için mutluyum, Dünya Güreş Şampiyonasında da en iyi şekilde temsil edeceğim” açıklamasında bulundu.