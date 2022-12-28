Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğünde bir ilk

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük karma AVM'si olan KUMSmall AVM'nin koridorlarında 2 klasik araç yan yana ziyaretçilere tur attırdı.

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  • 28.12.2022 10:40
  • Güncelleme: 28.12.2022 11:24
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Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğünde bir ilk
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’nin koridorlarında 2 klasik araç yan yana ziyaretçilere tur attırdı.

KUMSmall AVM’de açılan Klasik Araç Sergisi’nde bir ilk yaşanarak klasik araçlarla AVM koridorlarında alışveriş merkezine gelen ziyaretçileri gezdirildi. 180 bin metrekare kapalı alanıyla Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma AVM’si olma özelliğine sahip KUMSmall’da açılan sergide 2 otomobil yan yana içeride tur atarak ziyaretçileri gezdirdi.

KUMSMALL AVM ve Rusty Garage işbirliği ile gerçekleştirilen Klasik Araç Sergisi, farklı görüntülere sahne oldu. Pek çok dizi ve klip çekimlerinde de kullanılan en genci 1976, en eskisi 1947 model olan 23 aracın yer aldığı sergi sırasında eşine ender rastlanabilecek durumlar yaşandı. 200’ü aşkın mobilya mağazasının yanı sıra konfeksiyonda da dünya markalarını tüketicilere sunan ve eşsiz lezzetlerle dolu yeme içme mekanlarını bünyesinde bulunduran KUMSmall AVM koridorlarında 6 klasik araçla yapılan turlar ziyaretçilerden de büyük ilgi gördü. Her birinin değeri milyonları bulan araçlar, 31 Aralık tarihine kadar KUMSmall AVM ziyaretçileri tarafından görülebilecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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