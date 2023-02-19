Avrupadaki Kayserililerden Deprem Bölgesi'ne Jeneratör ve Tıbbi Yardım

Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve ekibi, deprem bölgesine 1 tır jeneratör ve 1 tır tıbbi cihaz malzemesi gönderdi.

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  • 19.02.2023 13:04
  • Güncelleme: 19.02.2023 13:09
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Avrupadaki Kayserililerden Deprem Bölgesi'ne Jeneratör ve Tıbbi Yardım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve ekibi, deprem bölgesine 1 tır jeneratör ve 1 tır tıbbi cihaz malzemesi gönderdi.

Avrupa Kayseriler Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat yapılan yardımlarla ilgili açıklamasında; "Bizler her ne kadar Almanya’da olsak da depremin olduğu ilk günden bu güne kadar temel gıda ürünleri gönderdik. Akabinde ise 1 tır jeneratör ve 1 tır da tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Bu gün ise ekstra topladığımız jeneratörleri gönderdik. Halen çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın neye ihtiyaçları varsa gücümüz yettiğince Almanya’dan destek olmaya devam edeceğiz. Üzüntümüz büyük, Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı ve sabırlar diliyor, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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