Avukat Ali Köse 'Kişisel veriler hakikaten ortada, ciddi bir tehdit var'

Önceki dönem Baro Başkanı Ali Köse, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Adalet Terazisi" programına katılarak, moderatör Tuğba Çetinkaya'nın sorularını yanıtladı.

Avukat Ali Köse, kişisel verilerin korunması ile ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu(BTK) tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Avukat Köse, “İnanın bizlere verilmiyor bu bilgiler. Ama bazı insanlar her nedense trafik kazası oluyor. Trafik kazasında şu anda vatandaşların hakkını kaybeden, hakkını tamamen yok eden, hasar danışmanlık şirketleri var. Hasar danışmanlık şirketleri, Türkiye'nin her yer trafik kazasındaki vatandaşlara anında ulaşabiliyorlar. O bilgileri nereden alıyorlar? Nasıl ulaşıyorlar? Bunun yanı sıra sizin de bahsettiğiniz üzere ciddi manada dolandırıcılık faaliyeti haline gelebiliyor bu bilgilerin ortaya saçılması. Burada özellikle pandemi bizim bütün hayat tecrübelerimizi, yaşam standartlarımızı ve yaşam tarzımızı değiştirdi. Uzaktan eğitimi gördük, uzaktan alışverişi gördük. Uzaktan dijital olan birçok şey gördük. Buna da zorunluyduk. Ama bu bir başka şeyi ortaya çıkardı. Dijital dolandırıcılığı ortaya çıkarabildi. Peki bizim birçok bilgimiz, kredi kartı bilgimiz, banka kaydı bilgimiz, sosyal güvenlik bilgimiz, taşınmaz bilgilerimiz, ev adreslerimiz ortalıkta dolaşabildi. Bu nasıl olabildi? Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK dediğimiz, bunlarla uğraşması gerekiyor. Asıl bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Bunlara ilişkin yaptırımları, denetimleri çok düzgün bir şekilde de yapmak gerekiyor. Yanlış insanları hatalı bir şekilde hürriyetini bağlayacak şekilde yapmak, yanlış olur. Ama hakikaten burayla ilgili vatandaşlarımız açısından ciddi bir tehdit var. Bir problem var. Kişisel veriler hakikaten ortada. Söylüyorum size; biz dava açmak için bir taşınmaz kaydı incelemek için bize engel çıkarılırken dolandırıcının elinde her türlü veri var. Bizim itirazımız da buna” ifadelerini kullandı.