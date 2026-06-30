Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba: 'Bir anda oldu, oğlumun alakası yok'

Olay, 2020 tarihinde Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Avukat Ö.A.’nın babası M.A. oğlunun önceki zamanlarda müvekkilliğini yaptığı ayrıca kendisi ile husumet bulunan A.D. ile karşılaştı. Kavgaya dönen olayda M.A., tabancayla A.D.’ye ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen A.D. hayatını kaybetti. Olaydan sonra adliyede bulunan polisler tarafından gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan M.A.’ya 24 yıl, tutuksuz sanıklardan H.D., A.T. ve T.H.'yi ise 'iştirak' suçundan 12'şer yıl hapis cezası verdi. M.A.’nın oğlu avukat Ö.A. 'azmettirme' suçundan beraat etti.

DOSYA YARGITAY’DAN DÖNDÜ

Karar Yargıtay’dan döndü. O nedenle dava yeniden görülmeye başlandı. Yeniden görülen davanın bugünki duruşmasına sanıklardan M.A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken diğer sanıklar katılmadı. M.A.’nın avukatı hariç diğer taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkemede konuşan M.A., “Olay A.D. ile aramızdaki husumetle oldu. Oğlumun hiçbir alakası yok. Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.