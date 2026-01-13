Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba: Maksadım ayaklarından vurmaktı

Olay 7 Ocak 2020 tarihinde Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Avukat Ö.A.’nın babası M.A. oğlunun önceki zamanlarda müvekkilliğini yaptığı ayrıca kendisi ile husumet bulunan A.D. ile karşılaştı. Aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. M.A., tabancayla A.D.’ye ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.D. hayatını kaybetti. Olaydan sonra adliyede bulunan polisler tarafından gözaltına alınan M.A. , emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan M.Y.’ya 24 yıl, tutuksuz sanıklardan H.D., A.T. ve T.H.'yi ise 'iştirak' suçundan 12'şer yıl hapis cezası verdi. M.A.’nın oğlu avukat Ö.A. 'azmettirme' suçundan, H.D.'nin ise beraatine hükmedildi.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Karar Yargıtay’dan döndü. O nedenle dava yeniden görülmeye başlandı. Yeniden görülen davanın bugünki duruşmasına tutuksuz sanık H.D. ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık M.A. duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Firari sanık Ö.A. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada konuşan sanık M.A., “Yargıtay’ın bozma kararına itirazım var. A.D.’nin bana ettiği küfürler ortadadır. Hakaretler etmiştir. Bunlar dosyada mevcuttur. Küfürler şahsıma yapılmıştır. Benim köye gitmek için araba kiralamama yardım eden tanıdığım şahıs hiç bir şey yokken 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. O gün mahkemesi olduğunu biliyordum. Benim maksadım ayaklarından vurmaktı. Öldürme kastım olsa ona göre davranırdım. Oğlum Ö.A. benim cezaevine girmemi ister mi? Bu olayı H.D.’den başka kimse bilmiyor. Çok pişmanım, bedelini de ödüyorum. Sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlar yapıyor. Bu olay şahsıma yapılmıştır. Başka kimse içinde yoktur. Oğlum işinden gücünden oldu. Onun ne suçu var? Yazdıklarından sonra vurmaya karar verdim. Gittim vurdum. Keşke oğlum duysaydı da bunu engelleseydi. Oğlumun bu olayla en ufak bir alakası yok” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık M.A.’nin tutukluluk halinin devamına, firari sanık Ö.A.’nın yakalanmasının beklenmesine legal yada illegal yoldan yurt dışına çıkıp çıkmadığının belirlenmesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.