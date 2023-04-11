Avukat Zeki Yeltekin Hakk'ın Rahmetine Kavuştu

Refah Partisi’nin yerel seçimleri kazanıp, belediye yönetimlerini devraldığı dönemde ismi ön plana çıkan Avukat Zeki Yeltekin, 1990 yıllarında 'irtica' yaygarasıyla bir çok insanın yargılandığı dönemde bir çok 'başörtüsü mağduru'nun savunmasını yaptı.

Belediye Meclis üyeliği ve belediye encümenliği de yapan Av. Zeki Yeltekin, Kayseri’de yaşayan Doğu kökenli vatandaşlar tarafından oldukça sevilen ve saygı duyulan biriydi.

Uzun bir süre belediyelerde imar işleri ile ilgili görevler de alan Yeltekin, bir kısım sağlık sorunları yaşıyordu.

Avukat Zeki Yeltekin’in cenazesi, 11 Nisan 2023 günü öğle namazından sonra Hulusi Akar Cami’nde kılınacak ve cenaze namazından sonra toprağa verilecek.