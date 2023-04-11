Avukat Zeki Yeltekin Hakk'ın Rahmetine Kavuştu

Kayseri'nin sevilen simalarından, zor zamanların avukatı Zeki Yeltekin Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumun Cenazesi 11 Nisan Salı günü (bugün) öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılındıktan sonra Asri Mezarlıkta toprağa verilecektir.

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  • 11.04.2023 12:37
  • Güncelleme: 11.04.2023 13:08
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Avukat Zeki Yeltekin Hakk'ın Rahmetine Kavuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Refah Partisi’nin yerel seçimleri kazanıp, belediye yönetimlerini devraldığı dönemde ismi ön plana çıkan Avukat Zeki Yeltekin, 1990 yıllarında 'irtica' yaygarasıyla bir çok insanın yargılandığı  dönemde bir çok 'başörtüsü mağduru'nun savunmasını yaptı.

Belediye Meclis üyeliği ve belediye encümenliği de yapan Av. Zeki Yeltekin, Kayseri’de yaşayan Doğu kökenli vatandaşlar tarafından oldukça sevilen ve saygı duyulan biriydi.

Uzun bir süre belediyelerde imar işleri ile ilgili görevler de alan Yeltekin, bir kısım sağlık sorunları yaşıyordu.

Avukat Zeki Yeltekin’in cenazesi, 11 Nisan 2023 günü öğle namazından sonra Hulusi Akar Cami’nde kılınacak ve cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Haber Merkezi

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