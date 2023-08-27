Avukata koltuk değneği ile saldıran iş yeri sahibi serbest bırakıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) haciz işlemleri için fabrikasına gelen avukatı kendi koltuk değnekleri ile darp eden iş yeri sahibi kadın serbest bırakıldı.

Kayseri OSB’de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Avukat Coşkun Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.’nin saldırısına uğradı. Coşkun Özbek ve yanında bulunan kadın avukata hakaret ve tehditler savuran S.Y., ayağından yaralı olan ve koltuk değneğinin desteği ile yürüyebilen Özbek’e kendi koltuk değnekleri ile saldırdı. Fabrika sahibi kadının hakaret, tehdit ve koltuk değnekli saldırısı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan, Avukat Coşkun Özbek’in suç duyurusu sonrası S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. S.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.