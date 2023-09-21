Avukatlık Ücretleri Zamlandı

Avukatlık asgari ücret tarifesi yeniden belirlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, büroda sözlü danışma ücreti ilk bir saate kadar 2 bin 300 lira olarak uygulanacak.

Yeni belirlenen tarifeye göre her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemesi 3 bin 600 lira olarak fiyatlanacak. Kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.

Tüketici Mahkemelerinde kredi taksit veya faizinin uyarlanması davaları için avukatlık ücreti 8 bin 700 lira, tahliyeye ilişkin icra takiplerinin ücreti ise 7 bin 400 lira oldu.

Ayrıca, arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti de güncellendi.