Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'den Vali Çiçek'e Ziyaret

Valilikteki buluşmada, Türkiye ile Avusturya arasındaki mevcut ilişkilerin yanı sıra yerel düzeyde gerçekleştirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Çiçek, Kayseri’nin sanayi ve ticaret merkezi olarak ön plana çıktığını vurgulayarak, "Kayseri, Anadolu’nun ortasında yer alan, deniz ve limanı olmamasına rağmen birçok başarı hikâyesi yazmış bir şehir. Avusturya’ya ihracat yaptığımız ve bu ülkeden ithal ettiğimiz ürünler mevcut. Ziyaretiniz için teşekkür ederim" dedi.

Büyükelçi Gabriele Juen ise Kayseri’ye yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kayseri, Anadolu Kaplanı olarak dinamik bir şehir. Özellikle mobilya ve diğer ürünlerin ihracatı konusunda nasıl daha fazla iş birliği yapabileceğimizi değerlendirmek için buradayız. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlayacak gibi görünüyor.