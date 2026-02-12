Avusturya Büyükelçisi Juen'den KAYSO'ya Ziyaret

Ziyarette Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumu, karşılıklı yatırım imkânları, sanayi sektöründe geliştirilebilecek ortak projeler ve iş dünyası arasındaki temasların artırılması konuları ele alındı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Büyükelçiye Kayseri’nin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve sanayi altyapısı hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Kayseri’nin Türkiye’nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Büyüksimitci, şunları söyledi: “Kayseri, güçlü sanayi altyapısı, girişimci ruhu ve ihracat odaklı üretim yapısıyla ülkemizin önde gelen sanayi şehirlerinden biridir. Firmalarımız, dünya pazarlarında rekabet edebilecek kalite ve kapasiteye sahiptir. Avusturya ile mevcut ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak, karşılıklı yatırımları artırmak ve firmalarımız arasında doğrudan iş birlikleri oluşturmak en büyük arzumuzdur. Bu tür ziyaretlerin, iş dünyası arasında somut projelere dönüşeceğine inanıyoruz”

Büyüksimitci ayrıca, sürdürülebilir üretim, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinin sanayide her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirterek, Avrupa ülkeleriyle bu alanlarda kurulacak iş birliklerinin hem bilgi paylaşımı hem de ortak yatırım fırsatları açısından değerli olduğunu ifade etti.

Görüşmede iş dünyasının gündeminde yer alan vize süreçlerine de değinildi. Başkan Büyüksimitci, özellikle ihracatçı firmaların temsilcilerinin ve teknik ekiplerin Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği iş seyahatlerinde karşılaşılan vize sorunlarının ticari faaliyetleri zaman zaman zorlaştırdığını belirterek, iş insanlarına yönelik süreçlerin daha hızlı ve öngörülebilir şekilde yürütülmesinin ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Gabriele Juen ise Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması için karşılıklı temasların önem taşıdığını dile getirdi. Kayseri’nin üretim kapasitesi ve sanayi çeşitliliğinden etkilendiğini ifade eden Büyükelçi Juen, iş dünyası arasındaki doğrudan bağlantıların güçlendirilmesinin yeni yatırım ve ortaklık fırsatlarını beraberinde getireceğini söyledi.

Ziyarette, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin bir araya getirileceği organizasyonların artırılması, sektörel bazlı temasların güçlendirilmesi ve karşılıklı heyet ziyaretlerinin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.