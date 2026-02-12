Avusturya Büyükelçisi'nden Kayseri Ticaret Odası'na Ziyaret

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen ve Ticaret Müşaviri Gerhard Lackner, Kayseri Ticaret Odası’na nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçisi Juen’u KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez karşıladı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette; Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, Kayseri’nin dış ticaret rakamlarını paylaşarak iş birliği çağrısını yineledi.

Kayseri’nin üretim kültürü ve müteşebbis ruhuyla Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Gülsoy, “Ancak günümüz dünyasında artık sadece üretmek yetmiyor; bu üretimi sürdürülebilir ve yüksek teknolojili hale getirmemiz şart. Avusturya ile 2024’te 189,6 milyon dolar olan ihracatımızın 2025’te 166,1 milyon dolara gerilemesi, potansiyelimizin gerisinde kaldığımızı gösteriyor. İş dünyamıza sağlanacak vize kolaylığı, bu rakamları hızla yukarı taşıyacaktır. Sayın Büyükelçi’nin vize konusundaki yapıcı yaklaşımı bizler için çok kıymetli. Kayseri'nin müteşebbis ruhu, Avusturya'nın teknolojik gücüyle birleştiğinde sadece bölgeye değil, ülke ekonomisine büyük değer katacaktır. Özellikle savunma sanayii ve yeşil dönüşüm gibi stratejik alanlarda yapılacak iş birlikleri, her iki taraf için de kazan-kazan formülünü hayata geçirecektir."

BÜYÜKELÇİ JUEN: "KAYSERİ TÜRK EKONOMİSİNİ ŞEKİLLENDİRENLERİN ŞEHRİ"

İki yıl aradan sonra tekrar Kayseri’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükelçi Gabriele Juen, "Kayseri’nin ününü ve Türk ekonomisini şekillendiren önemli isimlerin bu şehirden çıktığını çok iyi biliyorum. Ticaret rakamlarımız henüz istediğimiz seviyede değil ancak projeleri hayata geçirmek için çok istekliyiz. Avusturyalı firmalarımız sürekli 'Kayseri’den tedarikçi bulabilir miyiz?' diye soruyorlar. Özellikle savunma sanayii ve elektronik ev aletleri sektörlerindeki firmaları yakından tanımak istiyoruz" dedi.

TEKSTİL GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE KIŞ TURİZMİNDE İŞ BİRLİĞİ

Kayseri’nin geri dönüşüm konusundaki başarısına dikkat çeken Juen, "Özellikle tekstil geri dönüşümü konusunda Kayseri çok iyi bir noktada, bu alanda birlikte çalışabiliriz. Ayrıca Erciyes’te Avusturya markalarının kullanılıyor olması bizi mutlu ediyor. Küresel ısınma nedeniyle azalan tatil sürelerine karşı, dağları her mevsim nasıl canlı tutabileceğimizi birlikte planlamalıyız" ifadelerini kullandı.

VİZE MÜJDESİ: "İŞ DÜNYASI BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİDİR"

İş dünyasının en büyük beklentisi olan vize süreçlerine de değinen Büyükelçi Juen, "Türkiye’nin AB sürecinde olumlu bir hava var. İş insanlarının vize süreçlerinde ilerlemeler kaydediliyor. Avusturya Konsolosluğu’nda iş dünyası her zaman önce gelir. Herhangi bir sıkıntı yaşanırsa bizzat yardımcı olmaya hazırız" diyerek Kayserili iş dünyasına açık kapı bıraktı.

Ziyaret, karşılıklı iş birliği projelerinin detaylandırılması ve hediye takdimi ile sona erdi.