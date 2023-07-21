Ayağına ip dolanan yavru leylek kurtarıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde ayağına ip bağlanmış halde bulunan yavru leylek kurtarıldı.

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  • 21.07.2023 12:06
  • Güncelleme: 21.07.2023 13:30
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Ayağına ip dolanan yavru leylek kurtarıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde ayağına ip bağlanmış halde bulunan yavru leylek kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Güvenli şekilde yuvadan alınan yavru leyleğin vücuduna ve ayaklarına dolanan ipler temizlendi. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olmasının anlaşılması üzerine yavru leylek yuvada bulunan 2 kardeşinin yanına yeniden konuldu. Leyleğin vücuduna dolanan ipin rüzgarın etkisiyle yuvanın çevresine dolanmış olduğu tahmin ediliyor. Gerçekleşen bu olay, aslında doğada bulunan atıkların vahşi yaşama da ne kadar zarar verebileceğinin bir göstergesi.

Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Bu nedenle, çöplerin doğaya değil çöp kutularına ve geri dönüşüm noktalarına bırakılması, ekosistem ve yaban hayatı için son derece önemlidir" denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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