Ayağınızı yerden kesecek kampanya

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSmall AVM, ziyaretçileri için çok önemli bir kampanya başlattı. KUMSmall AVM'deki mağazalardan bin TL ve üzeri alışveriş yapanlar, her bin TL'lik alışverişleri için 1 çekiliş hakkı elde edecek ve çekilişle 1 kişi son model otomobil, 10 kişi ise mobilya ve beyaz eşya kazanacak.

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  • 22.05.2023 12:00
  • Güncelleme: 22.05.2023 12:39
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Ayağınızı yerden kesecek kampanya
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM, ziyaretçileri için çok önemli bir kampanya başlattı. KUMSmall AVM’deki mağazalardan bin TL ve üzeri alışveriş yapanlar, her bin TL’lik alışverişleri için 1 çekiliş hakkı elde edecek ve çekilişle 1 kişi son model otomobil, 10 kişi ise mobilya ve beyaz eşya kazanacak.

KUMSmall AVM’nin beklenen kampanyası 19 Mayıs’ta başladı. 3’üncü yıla özel gerçekleştirilen kampanya, kuruluş günü olan 29 Ekim’e kadar devam edecek. Kampanya süresince KUMSmall AVM’deki mağazalardan aynı gün içerisinde toplamda bin TL ve üzeri alışveriş yapanlar, her bin TL’lik alışverişleri için 1 çekiliş hakkı kazanacak. Kampanya sonunda yapılacak çekilişle 1 kişi Volkswagen marka T-ROC 1,5 TSİ ACT 150 PS STAYLE özelliklerinde mavi renkli muhteşem bir otomobilin sahibi olacak.

Kampanyada ayrıca 10 kişi Badu, Dengema, Ertem Sofa, Elizan Life, Kelebek, Maxmo, Palmera, Pierre Cardin, Profilo ve Serteks markalarının ürünleri olan mobilya takımları ve beyaz eşya kazanacak.

İHA

Kayseri Gündem
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