Ayakkabı boyacılarının yüzünü bayram güldürdü

Kayseri'de ayakkabı boyacılığı yapan Mehmet Okuyucu, bayramın yaklaşmasıyla işlerinin açıldığını söyleyerek, 'Bayramın bize faydası oluyor' dedi.

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  • 20.04.2023 12:08
  • Güncelleme: 20.04.2023 12:24
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Ayakkabı boyacılarının yüzünü bayram güldürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ayakkabı boyacılığı yapan Mehmet Okuyucu, bayramın yaklaşmasıyla işlerinin açıldığını söyleyerek, “Bayramın bize faydası oluyor” dedi.

Bayrama 1 gün kalmasıyla birlikte vatandaşlar son hazırlıklarını tamamlıyor. Vatandaşlar; kıyafet, ayakkabı, şeker, lokum ve kolonyalarını alarak bayramı beklemeye başladı. Kayseri’de ayakkabı boyacılığı yapan Mehmet Okuyucu, bayramın yaklaşmasıyla işlerinin açıldığını ve esnafın yüzünün güldüğü söyledi. Bayramın herkesin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Mehmet Okuyucu, “Yoğunluk iyi, fena değil. Herkes alışveriş yapıyor. Esnaf da bu durumdan faydalanıyor. Emeklilere verilen paralarla alışveriş yapıyorlar. Bu iş tekere benzer, ona gelirse bize gelir. Bayrama yakın herkes alışverişini yapıyor. Alım gücü eskisi gibi değil. Şimdi bir ayakkabı alayım desen 700-800 TL. En iyi ayakkabı 2 bin 500 TL. Bu nedenle vatandaşlar eski ayakkabılarını getiriyorlar, boyatıyorlar. Zaten çocuklardan sıra gelmiyor. Vatandaşlar da boyatıp, idare ediyorlar. Vatandaşlardan durumu iyi olan iyisini alıyor, durumu iyi olmayan da eskilerle idare ediyor. Yine de durum iyi, etrafımıza baktığımızda önceden ellerde poşetler yoktu. Bayrama yakın herkesin elin de poşet var. Şu anda biraz kalabalık yok ama öğle saatlerinde 2 gündür çok yoğun bir kalabalık oluyor. Bayramın bize faydası oluyor. Hatta yalnızca bize değil herkese oluyor” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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