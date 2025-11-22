  • Haberler
  • Gündem
  • Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu

Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Ayaklarıyla araç kullanmak' paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 TL cezai işlem uygulandı.

Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan  "Ayaklarıyla araç kullanmak” , "Saygısızca Araç kullanmak” ve “Makas atan sürücü, araç kamerasına yansıdı” konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Ayaklarıyla araç kullanmak” paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 TL  cezai işlem uygulandı.

“Saygısızca Araç kullanmak” paylaşımına konu araç ise tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 253 TL cezai işlem uygulandı.


Öte yandan “Makas atan sürücü, araç kamerasına yansıdı” paylaşımına konu araç da tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili öğrenci Antalya'daki kazada hayatını kaybetti
Kayserili öğrenci Antalya’daki kazada hayatını kaybetti
Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu
Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu
İYİ Partili Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'ne, 'Kayseri'de bir sanayi kurdunuz da biz mi farkında değiliz?'
İYİ Partili Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’ne, “Kayseri’de bir sanayi kurdunuz da biz mi farkında değiliz?”
Meclis Üyesi Ülker, 'Büyükşehir Belediyesinin borçları azalması gerekirken her yıl daha da artıyor'
Meclis Üyesi Ülker, “Büyükşehir Belediyesinin borçları azalması gerekirken her yıl daha da artıyor”
Jeotermal Kaynaklı Sera OTB için yapım ihalesi düzenlenecek
Jeotermal Kaynaklı Sera OTB için yapım ihalesi düzenlenecek
1 kilogram narkotik maddenin piyasada sürülmesi engellendi
1 kilogram narkotik maddenin piyasada sürülmesi engellendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!