Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Ayaklarıyla araç kullanmak” , "Saygısızca Araç kullanmak” ve “Makas atan sürücü, araç kamerasına yansıdı” konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Ayaklarıyla araç kullanmak” paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 TL cezai işlem uygulandı.

“Saygısızca Araç kullanmak” paylaşımına konu araç ise tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 253 TL cezai işlem uygulandı.



Öte yandan “Makas atan sürücü, araç kamerasına yansıdı” paylaşımına konu araç da tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.