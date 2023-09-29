Ayçiçeği Hasadı Tomarzalı Üreticilerin Yüzünü Güldürdü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ayçiçeği hasadı başlaması ile birlikte elde edilen verim ve açıklanan fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

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  • 29.09.2023 10:01
  • Güncelleme: 29.09.2023 11:19
Ayçiçeği Hasadı Tomarzalı Üreticilerin Yüzünü Güldürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde ayçiçeği hasadı başlaması ile birlikte elde edilen verim ve açıklanan fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tomarza ilçesinde 2022 yılında ortalama 10 bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılırken 2023 yılında ise ortalama 25 bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yapıldı. Nisan ayı içerisinde ekimi ve Eylül ayı içerisinde de hasadı yapılan ayçiçeği; zahmetsiz ve kazançlı bir ürün olması nedeniyle çiftçiler her yıl rağbet gösteriyor. Çiftçiler; "Bizler üretici olarak el ele vererek 650 dekar araziye ayçiçeği ekimi yaptık. Tomarza İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli çalışarak verilecek gübreyi zamanında ve kararınca verdik. Bu gün hasat zamanına baktığımızda bizlerin yetiştirmiş olduğu çerezlik ayçiçeği çekirdeğinin gerek ilçemizde gerekse çevre il veya ilçelerde olmadığını gördük. Çok şükür vermiş olduğumuz emeğimizin karşılığını fazlasıyla alamın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Şuurlu üretim yapıldığı sürece diğer çiftçilerimizin de aynı verimi alacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki sene inşallah daha fazla ayçiçeği ekeceğiz" dedi.

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İHA

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