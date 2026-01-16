  • Haberler
Aydınlar Ocağı'ndan 'Özhaseki ve Elitaş'lı Bulvar isimlerine Tepki Çağrısı

Aydınlar Ocağı Kayseri Şubesi, Kocasinan Bulvarı'ndaki isim değişikliği kararını protesto etmek amacıyla bugün Cuma namazı çıkışında toplu basın açıklaması yapacak. Toplantı, Bürüngüz Camii önünde gerçekleştirilecek.

Aydınlar Ocağı Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Türkmen, Kayseri halkını bu önemli protestoya katılmaya davet etti. Türkmen, "Bu şehrin aydınlık yüzlü ve aydınlık yürekli yiğitleri olarak saat 13:30'da Bürüngüz Camii çıkışında buluşalım." şeklinde bir mesaj yayımladı.

Protesto, isim değişikliğinin şehirde yarattığı rahatsızlık ve tepkilerin dile getirilmesi amacıyla düzenleniyor. Aydınlar Ocağı'nın çağrısına, yerel halkın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Tüm vatandaşlar, bu önemli günde birlik ve beraberlik içinde buluşmak üzere davet edildi.

