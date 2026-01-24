Aydınlar Ocağı'ndan 'Seyyid Burhaneddin Bulvarı' için Sağduyu Çağrısı

Aydınlar Ocağı Başkanı yazar, fikir ve aksiyon adamı Hüseyin Türkmen ve Yönetimi, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın açıklaması yaparak son günlerin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK BAYRAĞI HEPİMİZİN NAMUSU VE ŞEREFİDİR

Terörsüz Türkiye programında Dem Partinin tahrik ve kışkırtmalarına gelinmemesi gerektiği vurgulanarak şerefli bayrağımıza yapılan kahpe saldırı şiddetle kınanan açıklamada, Dem Parti eş başkanlarının dokunulmazlıklarının derhal kaldırılarak bayrak davasında azmettirici olarak yargılanmaları gerektiği vurgulandı.

Türk Bayrağının hepimizin namusu ve şerefi olduğu belirtilen açıklamada hainlere karşı kardeşliğimizin daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ÖZHASEKİ BULVARI HATASINDAN DA DERHAL DÖNÜLSÜN

Kayseri'yi 1067 yılında Müslüman Türklere yurt yapan kadim değerlerimiz ve şahsiyetlerden Afşin Bey'i de gündeme getiren Başkan Türkmen, Kocasinan Bulvarı'nın adının Elitaş Bulvarı yapılması hatasında gösterilen sağ duyunun, peygamber torunu Kayseri'nin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin'in adıyla anılan bulvarın Mehmet Özhaseki Bulvarı yapılması hatasından da sağ duyuyla dönülmesinin Kayseri Halkının topyekün beklentisi olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini sağ duyuya davet etti.