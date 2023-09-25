Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil karton gibi ezilirken sürücü ağır yaralandı.

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  • 25.09.2023 00:38
  • Güncelleme: 25.09.2023 08:24
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil karton gibi ezilirken sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada M.H.M.’nin (21) sürücüsü olduğu 38 ZK 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ağır yaralanan M.H.M., ambulansla Erciyes Üniersitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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