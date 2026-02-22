Aydınlıkevler Camii'nde cemaatin yarısı çocuklardan oluşuyor

Çocukların ve gençlerin camiiden ayrılmak istemediklerini belirten Aydınlıkevler Camii İmamı Ömer Çekiç, "Biz aslında yavrularımızla, çocuklarımızla şunu yapmak istiyoruz. Çocuklar kaybolmasın, yok olmasın. Kalpleri, gönülleri, ruhları Allah'ın aşkıyla, Peygamber efendimizin sevdasıyla kuşansın diye onlar için her anı unutulmaz yapıyoruz. Teravih namazlarında 29 gün boyunca beraber kılıyoruz. Geçen yıl da kıldık, bu yıl da kılıyoruz. İnşallah yavrularımızın hatıralarında güzel anılar bırakmak istiyoruz. Buraya geleli bir yıl oluyor ama çocuklara sevgi, samimi manada sevgi, şefkat ve merhametle yaklaştığımız zaman çocuklar sizin etrafınızdan ayrılmıyor” dedi.

Kayseri’de bulunan Aydınlıkevler Camii, son dönemde dikkat çeken bir tabloya ev sahipliği yapıyor. Cami cemaatinin yaklaşık yüzde 51’ini çocuk ve gençler oluşturuyor. Özellikle akşam ve yatsı namazlarında Ramazan ayında da teravih namazlarında saf tutan gençlerin yoğunluğu, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Aydınlıkevler Camii İmamı Ömer Çekiç, çocukların ve gençlerin camiiden ayrılmak istemediklerini belirterek, "Biz aslında yavrularımızla, çocuklarımızla şunu yapmak istiyoruz. Çocuklar kaybolmasın, yok olmasın. Kalpleri, gönülleri, ruhları Allah'ın aşkıyla, Peygamber efendimizin sevdasıyla kuşansın diye onlar için her anı unutulmaz yapıyoruz. Teravih namazlarında 29 gün boyunca beraber kılıyoruz. Geçen yıl da kıldık, bu yıl da kılıyoruz. İnşallah yavrularımızın hatıralarında güzel anılar bırakmak istiyoruz. Buraya geleli bir yıl oluyor ama çocuklara sevgi, samimi manada sevgi, şefkat ve merhametle yaklaştığımız zaman çocuklar sizin etrafınızdan ayrılmıyor. Şu anda 200 tane öğrencimizle beraber teravih namazını icra ediyoruz. Tabii ki bunu sağlarken evleri gezdik, parkları gezdik ve çocuklarımızı camiye sevdalı bireyler haline getirdik. Ailelere çok teşekkür ediyorum, sonuna kadar arkamızdalar. Çocukların ahlaki anlamda büyük bir değişimi var, bunu sürdüreceğiz. 52 hafta boyunca dini derslerimiz devam ediyor. Perşembe buluşmalarımız var, cuma namazlarında buluşuyoruz. Çocuklarımız adeta camiden ayrılmıyor, çocuklar şu an park yerine, tablet yerine camimizi tercih ediyorlar" diye konuştu.