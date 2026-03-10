Aydınlıkevler'de Kentsel Dönüşüm Hızla Yükseliyor

Melikgazi’nin 9 farklı bölgesinde gerçekleşen kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçeye vizyon kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, dairelerin yakın zamanda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Aydınlıkevler Mahallesi’nde vatandaşların yoğun talepleri üzerine gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları ile gönüllere dokunan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi’mizi ileriye taşıyan, güzelleştiren çalışmalarımızın başında kentsel dönüşüm geliyor. Aydınlıkevler Mahallemizde yıpranmış, ömrünü doldurmuş yapıları modern ve sağlam yapılara dönüştürmeye kararlıyız. Burada 5 blok, 39 daire, 11 dükkanı yıktık; bunun karşılığında 72 daire, 13 dükkan yapıyoruz. Kentsel dönüşüm konutlarımızın olduğu alanda ayrıca zemin güçlendirmesi yapıldı. Uzun ömürlü, sağlıklı konutlar Aydınlıkevler Mahallemizle buluşuyor. Kaba inşaatımız tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede anahtar teslimini hep birlikte yaparız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aydınlıkevler Mahallemizde çalışmalarımız devam edecek. Bina sakinleri anlaşıp belediyemize başvuruda bulunursa biz de kentsel dönüşüme açmak için ne gerekiyorsa yaparız. Günden güne değişen ilçemizin refah seviyesini yükseltmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.