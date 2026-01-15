Aydınlıkevler Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurarak, 'Aydınlıkevler Mahallemizde yeniliğin, değişimin, sağlıklı binaların dönüşümü için çalışmayı başlattık' dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de 9 farklı bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla Melikgazi’nin yeni, modern, güvenli ve dayanıklı yapılarla donatıldığına vurgu yaptı. Başkan Palancıoğlu, “Aydınlıkevler Mahallemizde yeniliğin, değişimin, sağlıklı binaların dönüşümü için çalışmayı başlattık. Aydınlıkevler Mahallemizde eski otogarın karşısında an itibariyle kentsel dönüşüm çalışmamız başladı. Melikgazi'de toplam 9 bölgede gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızla Melikgazi yeni, modern, güvenli ve dayanıklı yapılarla donanıyor. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.