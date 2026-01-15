  • Haberler
  • Gündem
  • Aydınlıkevler Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Aydınlıkevler Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurarak, 'Aydınlıkevler Mahallemizde yeniliğin, değişimin, sağlıklı binaların dönüşümü için çalışmayı başlattık' dedi.

Aydınlıkevler Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını duyurdu. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de 9 farklı bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla Melikgazi’nin yeni, modern, güvenli ve dayanıklı yapılarla donatıldığına vurgu yaptı. Başkan Palancıoğlu, “Aydınlıkevler Mahallemizde yeniliğin, değişimin, sağlıklı binaların dönüşümü için çalışmayı başlattık. Aydınlıkevler Mahallemizde eski otogarın karşısında an itibariyle kentsel dönüşüm çalışmamız başladı. Melikgazi'de toplam 9 bölgede gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızla Melikgazi yeni, modern, güvenli ve dayanıklı yapılarla donanıyor. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Yeşilhisar Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Yeşilhisar Belediyesi’nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Drift atan sürücülere ceza
Drift atan sürücülere ceza
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!