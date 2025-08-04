Aydınlıkevler Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm kararı

Melikgazi Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Melikgazi Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 32 asıl 5 ek olmak üzere toplam 37 gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerinin alınması ile karara bağlandı.

Toplantının 29. gündem maddesinde Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan alanan kentsel dönüşüme açılması talebi görüşüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; “Aydınlıkevler'deki kentsel dönüşüm aslında eski otogarın tam karşısı. Burada gördüğünüz bloklar şu anda maalesef atıl duruyor. Burada arkadaşlar gerekli çalışmaları yaptılar, projelendirmesini de yaptılar. Hak sahiplerini belediyede topladık, hepsi hazır. Burada 10 bin 521 metrekare alanımız var. İmar planında değişiklik yapmadan blok 6 nizam zaten burası. Buna uyarak arkadaşlar sağ olsunlar 2+1 şeklinde çalışma yaptılar. Vatandaşlarımıza da sunduk. Büyük bir memnuniyet yakaladı. İnşallah burası bizim için şöyle önemli; buranın devamında askeri lojmanlar var. Onlarla da görüşüyoruz. Atıl başında bekçinin beklediği kaderine terk edilmiş gibi bir durumdalar. Şehrin girişi biz burayı değiştirirsek Allah'ın izniyle Düvenönü’ne kadar güzelleşerek inşallah gider diye hedefliyoruz. Dolayısıyla burada hızlı bir şekilde inşallah arkadaşlarımız zaten sizlere de sunum yaptılar. Altları dükkan olacak mecburen. Dükkan olmazsa zaten çözemiyoruz. Bunu da müteahhitlere kat karşılığı yine ihaleyle yapacağız. Burası bence bizim dönemimizden hatırlanacak bir kentsel dönüşüm olacak” ifadelerini kullandı.

Söz konusu gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerinin de alınması ile oy birliği ile kabul edildi.