Ayhan Öğretmen'den ara tatilde fedakar davranış

Kayseri'de bulunan Cevdet Sunay İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Ayhan Eğilmez, okullarda verilen 1 haftalık ara tatili değerlendirerek okuma yazma konusunda eksiği olan öğrencilere birebir eğitim verdi.

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  • 21.11.2022 15:02
  • Güncelleme: 21.11.2022 15:02
Ayhan Öğretmen'den ara tatilde fedakar davranış

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cevdet Sunay İlkokulu’nda görev yapan 30 yıllık öğretmen Ayhan Eğilmez, okullarda verilen 1 haftalık tatili yine öğrencileri için değerlendirdi. Birçok çocuğa eğitimden geri kalmaması için özel ders veren öğretmen Ayhan Eğilmez, çocuklara eksik kaldığı konuları tamamlatıp ders dönemine hazır hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

‘ÇOCUKLARIMIZI 1 HAFTALIK TATİLDE OKULA ÇAĞIRDIK, EKSİKLERİNİ TAMAMLADIK’
Okullarda verilen 1 haftalık tatilde okuma yazma gibi konularda eksik kalmış çocuklara özel ders verdiğini anlatan öğretmen Eğilmez, ”Okuma yazma öğrenmekte geride kalan çocuklarımız için okullara verilen ara tatili değerlendirmek istedik. Çocuklarımızı okula çağırdık, birebir eksik oldukları konuları yerine getirmeye çalıştık. Mümkün olduğunca başarılı olmaya çalıştık. Kısmet olursa bunu 15 tatilde de yapıp konularda eksik kalan çocukları diğerlerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Veliler de öğrenciler de bu programdan memnun kaldı. Konularda eksikleri olduklarının farkındalardı. 1 haftalık tatil bizim için bulunmaz bir fırsat oldu. Öğrencilere öğrenmesi için yaklaşık 12 harf vermiştik. Sabah 9:30’dan 12:30 arasında çalıştık. Okul yönetimi de bizlere destek verdi” dedi.

‘ÖĞRETMENLİK EMEK İSTEYEN BİR MESLEK’
‘ÇOCUK VARSA ORADA NEŞE VARDIR’
Öğretmenlik mesleğini tanımlayan Eğilmez, “Buraya geliyorsanız gürültüden şikayet etmeyeceksiniz. Burası başkalarına göre gürültülü olabilir ancak mesleğimiz için olması gereken budur. Bütün çocukların sessiz olduğu bir yerde nasıl bir okul ortamı olabilir ki? Çocuk varsa orada neşe vardır. Öğretmenlik emek isteyen bir şeydir ve vicdanınızla baş başasınız. Sınıfa girdiğiniz zaman baş başasınız, eve gittiğinizde yastığa başınızı koyduğunuz zaman kendi kendinize ben bugün görevimi yaptım mı yapamadım mı diyorsunuz, yaptığımıza inanıyorsak rahatız. Bu yüzden bu tür kursları veriyoruz ki elimizden geldiğince çocuklarımız için çaba gösterelim, içimiz rahat etsin” şeklinde konuştu.

1ha

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