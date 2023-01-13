Ayıların dron ile imtihanı: Pervanesiyle oynadılar

Kayseri'de haber yapmak için hayvanat bahçesinde kaldırılan İhlas Haber Ajansı (İHA) dronu ayıların bulunduğu alana iniş yaptı. Ayıların dronun pervaneleri ile oynaması güldürürken, dronu kurtarmak için seferber olan hayvanat bahçesi sahipleri de ayılara Gel oğlum yapma diyerek bağırdı.

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  • 13.01.2023 15:17
  • Güncelleme: 13.01.2023 16:03
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Ayıların dron ile imtihanı: Pervanesiyle oynadılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de haber yapmak için hayvanat bahçesinde kaldırılan İhlas Haber Ajansı (İHA) dronu ayıların bulunduğu alana iniş yaptı. Ayıların dronun pervaneleri ile oynaması güldürürken, dronu kurtarmak için seferber olan hayvanat bahçesi sahipleri de ayılara "Gel oğlum yapma" diyerek bağırdı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki ayılar kış uykusuna yatmadı. Bunu haberleştirmek üzere hayvanat bahçesine giden İHA ekibi, ayıları havadan görüntülemek için dron kaldırdı. Havalandıktan kısa süre sonra dron, teknik arıza nedeniyle ayıların olduğu yere iniş yaptı. Dronu fark ederek yanına gelen ayılarda, bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştı. Dronun pervanesiyle oynayan ayı, bir süre sonra uzaklaştı. Bu sırada dronu bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan hayvanat bahçesi çalışanları da seferber oldu. Drona yaklaşan ayılara "gel oğlum yapma" diyerek seslenen çalışanlar, uzun bir değnek ile drona ulaşarak alandan çıkardı.

Ayıların dron ile oynaması da kameralara yansıdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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