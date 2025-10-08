Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 ayının finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile yüzde 9,14, tüketici fiyat endeksine göre ise yüzde 8,39 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Öte yandan, yurt içi üretici fiyat endeksi ile yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranında reel getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,38, euro yüzde 0,40, amerikan doları yüzde 1,27 ve BİST 100 yüzde 3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

'YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ'

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,18 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Öte yandan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,26, DİBS yüzde 2,78, euro yüzde 1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 4,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,39, euro yüzde 3,79, amerikan doları yüzde 8,94 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.