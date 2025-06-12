Aynı araçta bulunduğu kadını bıçakla yaralayan şahsa 13 yıl 4 ay hapis

Kayseri’de otomobil içinde tartıştığı T.D.’yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle E.K. hakkında dava açıldı. E.K. olaydan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık E.K., müşteki T.D. ve taraf avukatları katıldı.

MÜŞTEKİ T.D.: SANIK BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Mahkemede konuşan müşteki T.D., “Sanıktan şikayetçiyim. Orada olayı ben yaşadım. Beni öldürmeye çalıştı. Göğsüme doğru saldırdı. Kendimi savunmak için mücadele ettim. Aylarca fizik tedavi gördüm. Benim sanıkla hiç bir husumetim yok. Tek suçum abisini tedaviye götürmekti.

SANIK E.K.: BİR ANLIK SİNİRİME ENGEL OLAMADIM

Sanık ise, “Ben istesem boynuna ve göğsüne vururdum. Küfür edip yüzüme tükürmesi sonucu bu olay vuku buldu. Sinirime engel olamadım. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti sanık E.K.’ye ‘kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.